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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد منى زكى ترقص فى حفل جنيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة منى زكى فى حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز الذى أقيم الجمعة الماضية، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من المشاهير، وانتشر فيديو للنجمة منى زكى وهى ترقص على أغنيات جنيفر لوبيز خلال الحفل ويبدو أن منى زكي كانت متحمسة وسعيدة بهذا الحفل، فيما كان أحمد حلمي يقف هادئا.
يعد حفل جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة الأول لها في مصر، ضمن جولتها التي تحمل عنوان It's My Party للعديد من الدول حول العالم.
ومن ناحية أخرى تستعد منى زكى لتصوير مشاهدها فى فيلم أحمد السقا "العنكبوت"، بعد عيد الأضحى المبارك، ويشارك فى بطولته النجم ظافر العابدين وشيرين رضا وتجرى الجهة المنتجة ابرام التعاقدات مع باقى النجوم للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.
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