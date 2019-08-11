شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مى كساب تطرح كليب "البنيه " بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مي كساب، أغنية "البنيه "، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغاني ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا.

ألبوم مى كساب يتكون من 12 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا. Advertisements وقد طرحت مى كساب مؤخرا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر"يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.

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