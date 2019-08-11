بعد تعثرها، ميادة الحناوي توضح ما حصل معها على مسرح مهرجان صفاقس

بعدما تعثرت على مسرح مهرجان صفاقس الدولي، في تونس يوم الخميس الفائت، وسقطت أرضاً، أكدت الفنانة ميادة الحناوي أنها تتمتع بصحة جيّدة ولا تعاني من أيّ مشكلة صحيّة كما عبّر البعض وتكهن.

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وروت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي في تصريح خاص لـ عامر فؤاد عامر مع “اضواء المدينة” ماذا جرى معها بالتفصيل وقالت “بعد سفرٍ مجهدٍ ومتلاحق من دمشق إلى بيروت فتونس ثم صفاقس، وإجراء أكبر قدر ممكن من البروفات قبل اليوم المخصّص للحفل لا بدّ أنه منح جسدي شيئاً من التعب، وبعد انتهائي من غناء مقطع من أغنية “أنا بعشقك” تمسّكت بحامل المايكرفون معتقدةً بأنه مثبّت بأرض المسرح جيّداً، لكن فوجئت بأنه ليس كذلك، فاختل توازني، ورجعت بخطوةٍ للخلف، وكنت مرتديةً القفطان التونسي الذي يحمل في تصميمه قطعة قماشٍ طويلة ومع رجوعي للخلف انطوى جزء منها تحت قدمي، مما زاد من اختلال توازن وقفتي، وحدث ما حدث، ناهيك عن جو الحرارة الخانق والرطوبة العالية، وكلّ هذه العوامل كانت قد ساعدت في تعثّري آنذاك، وهذا ما حصل بلا زيادة ولا نقصان”.

نذكر أن “الحناوي” كانت تؤدي أغنيتها المعروفة “أنا بعشقك” أمام حشد جماهيري كبير، فجأة سقطت أرضاً على خشبة المسرح، فسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وبعض القيمين على المهرجان لتقديم الاسعافات اللازمة لها وسط تصفيق حار من قبل الجمهور لدعمها.

بعد دقائق، وجهت ميادة الحناوي اعتذارها للجمهور. وأكدت أنها المرة الاولى التي يحصل معها هذا الامر. وشكرت الحضور على تشجيعهم، وأكملت وصلتها الغنائية وهي جالسة على الكرسي.