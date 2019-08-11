مايلي سايرس تنفصل عن زوجها .. والمفاجأة صديقتها

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Aug 11, 2019
انفصلت المغنية الأميركية مايلي سايرس عن زوجها الممثل الاسترالي ليام هيمسورث بعد أقل من عام على زواجهما.
الإشاعة تحولت الى حقيقة خاصة بعدما نشرت “سايرس” صورة لها عبر حسابها على انستغرام، من عطلتها في ايطاليا، حيث ظهرت فيها من دون خاتم زفاف.
واللافت ان “سايرس” تقضي اجازتها مع صديقتها كايتلين كارتر التي انفصلت هي أيضاً عن زوجها منذ أسابيع قليلة.
وكانت الإشاعات قد لاحقت الثنائي منذ أشهر خاصة بعدما قالت “مايلي” خلال حفلة لها أنها “تعبت من الرجال”.
وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.
ونشرت مايلي مجموعة من الصور التي تجمعها بـ “هيمسورث”، وذيلتها بعبارة “بعد مرور 10 سنوات..”، بالاضافة الى صور اخرى ذيلتها بعبارة “23 / 12 / 2018” في اشارة الى تاريخ الزواج.
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