مايلي سايرس تنفصل عن زوجها .. والمفاجأة صديقتها

انفصلت المغنية الأميركية مايلي سايرس عن زوجها الممثل الاسترالي ليام هيمسورث بعد أقل من عام على زواجهما.

الإشاعة تحولت الى حقيقة خاصة بعدما نشرت “سايرس” صورة لها عبر حسابها على انستغرام، من عطلتها في ايطاليا، حيث ظهرت فيها من دون خاتم زفاف.

واللافت ان “سايرس” تقضي اجازتها مع صديقتها كايتلين كارتر التي انفصلت هي أيضاً عن زوجها منذ أسابيع قليلة.

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وكانت الإشاعات قد لاحقت الثنائي منذ أشهر خاصة بعدما قالت “مايلي” خلال حفلة لها أنها “تعبت من الرجال”.

وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.

ونشرت مايلي مجموعة من الصور التي تجمعها بـ “هيمسورث”، وذيلتها بعبارة “بعد مرور 10 سنوات..”، بالاضافة الى صور اخرى ذيلتها بعبارة “23 / 12 / 2018” في اشارة الى تاريخ الزواج.