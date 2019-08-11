محمد عبده يستعد لإحياء حفل غنائي في القاهرة

يستعد الفنان السعودي محمد عبده، لإحياء حفل غنائي في القاهرة، ويُحييّ فنان العرب حفله في مساء الثاني والعشرين من آب/أغسطس الجاري في إحدى الفنادق في القاهرة، والحفل من تنظيم روتانا للمرئيات والصوتيات. ويُقدم محمد عبده باقة من أغنياته القديمة والجديدة، وسط توقعات بأن يحضر الحفل حشد جماهيري غفير. قد يهمك ايضاً: شمس الكويتيّة تحدّثت عن علاقتها بالفنّان محمد عبده التنظيم يتسبب في فشل حفلة المطرب محمد عبده في مدينة أبها

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