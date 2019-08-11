وعكة صحية تداهم ميادة الحناوي على مسرح حفلها في تونس

تعرضت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي لحالة إغماء أثناء غنائها على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي في تونس منذ ساعات قليلة وفور سقوطها مغشيا عليها أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل وسادت حالة من الفوضى لعدة دقائق.

وقال المذيع والإعلامي التونسي غازي خليل والذي كان حاضرا الحفل أن ميادة تجاوزت الأزمة خلال دقائق وتم استدعاء فريق طبي، ثم استكملت الحفل جلوسا حيث قدمت فقرتها الغنائية وهي جالسة على كرسي وداعبت ميادة جمهورها وبررت ماحدث لارتفاع درجة الحرارة!

يذكر أن ميادة الحناوي أحيت منذ شهر حفلا في مهرجان موازين في المغرب وبدا عليها وقتها تدهور حالتها الصحية حيث فقدت الكثير من وزنها، واعتذرت عن إجراء مؤتمر صحفي لإصابتها بوعكة صحية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مصادر خاصة تكشف حقيقة وفاة ميادة الحناوي

ميادة الحناوي تنفي سقوط قذيفة على منزلها