وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر بأزمةٍ قلبية

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""الخليج 365"" من بيروت: توفي صباح أمس الفنان الكويتي حمود ناصر عن عمر ناهز 41 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، فيما تصدر خبر وفاته قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في الكويت.

يشار إلى أنه عُرِفَ في الوسط الفني شاعراً وملحناً ومغنياً وحقق شهرةً واسعة مع أغنية "مضمون" التي صدرت ضمن شريط منوعات. فيما صدر ألبومه الخاص الأول بعنوان "أطمئن" في العام 2000، من إنتاج شركة النظائر بالكويت، وحقق مبيعات عالية في الكويت والخليج. علماً أنه اشتهر بعدة أغنيات بينها "أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات".

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يُذكر أن آخر ألبوماته صدر في العام 2019 وكان قد روّج له عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي في مطلع شهر يوليو الماضي