نانسي عجرم تُحيي عيد الأضحى في دبي

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""الخليج 365"" من بيروت: تُحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عيد الأضحى مع النجم العراقي سيف نبيل بتاريخ 15أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وهو الحفل الذي تقوم بتنظيمه شركتا "هيومنجمنت" و"سبوت لايت".

من المتوقع أن تؤدي "عجرم" عدداً من أفضل أغانيها مثل "بتفكر في إيه" و"ماشي حدي"، فيما سيقدّم المغنّي والملحن العراقي بحفله الأول في دبي أغان مثل "هاي السنة" و"ما مرتاح" و"خايف من عندي". علماً أن القيمين على الحفل أشاروا إلى أن بطاقات التذاكر تكاد تنفذ بإقبال من جنسياتٍ عربية مختلفة.

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