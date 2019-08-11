شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يسجل 54 مليوناً و 300 ألف بعد 16 يوماً فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فيلم "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عيد العزيز، ايرادات وصلت 1,806,049 فى شباك التذاكر، أمس ليلة وقفة عيد الأضحى، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن بعد 16 يوم عرض 54 مليوناً و 300 ألف جنيه، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية الـ 4D.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.