شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال مايلى سايريس عن ليام هيمسورث بعد قصة حب عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية انفصال المغنية العالمية مايلى سايرس عن زوجها ليام هيمسوورث، بعد زواج دام 6 أشهر، وفشل محاولات الاندماج مع بعضهما فى حياة زوجية.

ووفقاً لمجلة people فإن الثانى الذى عقد زواجهما فى ديسمبر الماضى قررا الانفصال والتركيز على حياتهما العملية بعد فشلهما فى حياتهما الزوجية التى كان غالبيتها مشاكل وانفصال.

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وبدأت الشائعات فى الانتشار بعد نشر سايرس صورة عبر حسابها الشخصى على إنستجرام ولم ترتد فيها "خاتم" زواجها بالرغم من أنها كانت ترتدى العديد من الأساور والإكسسوارات، وسرعان ما علقت شقيقتها براندى سايرس بتعليق قائلة "بوووم"، فى إشارة لأول ظهور لها بدون خاتم الزواج.

وسرعان ما نقلت الصحيفة الأجنبية تأكيد على الانفصال من مدير أعمال المغنية العالمية، الذى أكد عملية الانفصال والاحتفاظ بكل منهما ببعض الحيوانات التى كانت تجمعهما، وتركيزهما على اعمالهما الغنائية والسينمائية الفترة القادمة.