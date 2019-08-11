شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين بالأردن تغرم كاظم الساهر40 ألف دولار وتتوعد بالتصعيد للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة الفنانين فى الأردن تغريم النجم الكبير كاظم الساهر 40 ألف دولار، بسبب غنائه داخل المملكة دون تصريح مسبق، فى حفله الأخير العام الماضى.

ووجهت النقابة إنذار للقصير بسداد ما يقارب الـ40 ألف دولار بعدما حددت دخله الذى يصل لـ110 آلاف دولار، نظراً لإقامته أربع حفلات بالمملكة، قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية وتصعيد الأزمة للقضاء فى الأردن.

ووفقاً لجريدة وكالة عمان الإخبارية، التى نشرت صوراً من الإنذار الذى أرسلته النقابة إلى الفنان العراقى، قبل بدء حفله اليوم بالمملكة، وأمهلته أسبوعاً قبل تصعيد الأزمة واتخاذ إجراءات قانونية.

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