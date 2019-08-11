شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تكشف ملاحقتها لسمير غانم.. وفؤاد المهندس: عربيتك عاملة كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز كواليس حبها وزواجها من الفنان القدير سمير غانم، وذلك ضمن حلقتهما ببرنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة على شاشة قناة ON E، وروت دلال حكاية حبها وغيرتها على سمير غانم لمدة 4 سنوات، حيث كانت تعمل معه فى إحدى مسرحياته، وأستمرت تلاحقه رغم أنه لم يبالى، كما أنها كانت تظهر غيرتها من المعجبين أو زملاءها الفنانين، وظلت تراقبه فى كل مكان، كما روت قصة إصرارها على الزواج منه خلال جلساتها مع أصدقائها الفنانين قائلة: "هتجوزوا يعنى هتجوزوا" مش هسيبه .

وخلال حديثها، قالت دلال إنها قامت بشراء سيارة جديدة، وعندما ألتقى بها الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس وقتها، قال لها ساخراً، عربيتك عاملة كام كيلو؟، فردت قائلة: عاملة 12 ألف كيلو، فقال لها فى دعابة " منهم 10 آلاف كيلو لف ورا سمير عشان تتجوزيه".

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برنامج "سهرانين" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساء، وتدور فكرته حول سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية وفنية متنوعة.



