تعرف على إيراد "إنت حبيبي وبس" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: استقبلت دور العرض السينمائي أمس السبت 10 أغسطس الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، فيلم "إنت حبيبي وبس"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر. وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد ضعيف قُدر بـ72 ألفًا و675 جنيهًا. "إنت حبيبي وبس" تأليف سيد السبكي، إخراج أحمد البدري، بطولة بوسي، محمود الليثي، محمد ثروت، نرمين ماهر، محمد محمود، صوفينار، وهالة فاخر.

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