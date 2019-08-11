بالفيديو| أبطال "لا أحد يعلم" التركي يهنئون الجمهور بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل التركي الجديد "لا أحد يعلم"، على موقع "إنستجرام"، فيديو يجمع بطلي العمل الممثل كرم جيم "علي" والممثلة أوزجي كايا "سيفدا".

وظهر الثنائي اللذان حظيا باهتمام كبير من الجمهور منذ عرض حلقات المسلسل الأولى، وهما يهنئان الجمهور بعيد الأضحى المبارك، من كواليس التصوير الذي يتم بالتزامن مع عرض العمل بتركيا "رسالة العيد من علي وسيفدا".

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كما نشرت الصفحة أكثر من رسالة ظهر فيها عدد من أبطال العمل لتهنئة الجمهور بالعيد، منها رسالة ضمت زينب آلتشين التي تلعب دور "ديجو" وبوراك سردار "الطيار".

جدير بالذكر أن "لا أحد يعلم" لن يتم عرض حلقته العاشرة هذا الأسبوع بسبب عيد الأضحى، على أن يتم استئناف عرض حلقاته الأسبوعية في نفس موعده الأسبوع المُقبل يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

"لا أحد يعلم" يحكي قصة علي أوغلو الذي فقد طفله في حادث مُدبر ويبحث عن شقيقه، يُقدره أهل الحي الذي يعيش فيه ويلقبوه بـ"الشيخ"، ويمتلك مهارات قتالية وقدرة على الرؤية في الظلام، بسبب تدريبات كان يتطلبها عمله السابق، ويلتقي بـ"سيفدا" ليقع في حبها ويحاول حمايتها من أخطار عدة. المسلسل بدأ عرضه في 11 يونيو الماضي.