محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرصت الفنانة منال سلامة على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك، بفيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وظهرت منال في الفيديو إلى جوار زوجها المخرج عادل أديب، قائلة: "صباح الخير إحنا عودناكم كل عيد نعيد عليكم، إحنا لسه خارجين من صلاة العيد حالًا"، وقال عادل مهنئًا الجمهور "كل سنة وأنتم طيبين".
يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، كان في مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بينما آخر أعمال عادل أديب كان مسلسل "غرابيب سود".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| منال سلامة وعادل أديب يهنئان الجمهور بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.