بالفيديو| منال سلامة وعادل أديب يهنئان الجمهور بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرصت الفنانة منال سلامة على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك، بفيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت منال في الفيديو إلى جوار زوجها المخرج عادل أديب، قائلة: "صباح الخير إحنا عودناكم كل عيد نعيد عليكم، إحنا لسه خارجين من صلاة العيد حالًا"، وقال عادل مهنئًا الجمهور "كل سنة وأنتم طيبين".

يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، كان في مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بينما آخر أعمال عادل أديب كان مسلسل "غرابيب سود".