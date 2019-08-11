إيرادات ضعيفة لـ"الكنز2" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس السبت 10 أغسطس الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير".

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادا ضعيفا بلغ 212 ألفًا و904 جنيهات.

"الكنز- الحب والمصير" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين، إخراج شريف عرفة.