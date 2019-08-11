في 3 أيام.. إيراد "ولاد رزق2" يتجاوز 15 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي يوم الخميس الماضي 8 أغسطس، الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك.
وحقق الفيلم في يومه الثالث "وقفة العيد" إيرادًا قُدر بـ4 ملايين و98 ألفًا و172 جنيهًا، ليتصدر شباك التذاكر، وبلغ إجمالي ما حققه في 3 أيام 15 مليونًا و801 ألف و901 جنيه.
"ولاد رزق2- عودة أسود الأرض" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، ريم مصطفى، خالد الصاوي.
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