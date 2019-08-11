لقاء سويدان تحيي ذكرى رحيل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة لقاء سويدان على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الفنان نور الشريف، عبر صفحتها الشخصية، بـ"إنستجرام".

ونشرت "سويدان" صورًا جمعتها بنور في أعمال مختلفة، معلقة: "النهارده الذكرى الرابعة لوفاة الأستاذ نور الشريف صاحب بصمة مهمة في حياتي وفي الفن المصري.. القدير نور الشريف. اللهم اغفر له واعف عنه وأسكنه الجنة".

كانت لقاء شاركت الفنان نور الشريف في عدد من الأعمال أبرزها مسلسل "العطار والسبع بنات"، ومسلسل "خلف الله".

