جوهرة تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ "جوهرة" جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس كاجوال، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور من حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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