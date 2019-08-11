صبري فواز يصلي العيد في الساحة وسط الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شارك الفنان صبري فواز متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة التقطها أثناء تواجده في إحدى الساحات الشعبية المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى.
وظهر صبري خلال الصورة هو يرتدي جلبابًا أبيض في صلاة العيد، وانهالت على الصورة تعليقات عديدة لتهنئته.
وينتظر الفنان صبري فواز عرض مسلسله الجديد "مملكة إبليس"، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داوود ومحمود الليثي.
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