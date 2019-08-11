بالفيديو.. أصالة تقترب من المليون الثاني بأغنية "نكتة بايخة"

اقتربت أغنية "نكتة بايخة" للمطربة أصالة من حاجز 2 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن "نكتة بايخة" أولى أغنيات أصالة في ألبومها الجديد "في قربك"، كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع فهد. ألبومها الجديد "في قربك"، كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع فهد. ويذكر أن ألبوم "في قربك" يضم 10 أغاني تعاونت فيهم أصالة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبد الحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبدالرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبدالواحد، طارق عبدالجابر. فيهم أصالة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبد الحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبدالرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبدالواحد، طارق عبدالجابر.

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