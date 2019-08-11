الليلة.. سعد الصغير يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره في الزمالك

يحيي المطرب سعد الصغير، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات أول أيام عيد الأضحى المبارك، مساء اليوم، الأحد ، وذلك في أحد المراكب النيلية

بالزمالك.

ومن المقرر أن يقدم سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها

الجمهور.

ويذكر أنه كان طرح الفنان سعد الصغير أغنية "اعمل كدة كدة" على طريقة الفيديو كليب، كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع ميدو مزيكا وشيبسى وإخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.