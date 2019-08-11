تعرف على موعد طرح كريم محسن ألبوم "قابل بقى"

يستعد المطرب كريم محسن، لطرح ألبومه الجديد "قابل بقى"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس من الشهر الجاري عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب". الفيديوهات العالمي"يوتيوب". ويشار إلى أنه تم تنفيذ المكساج والماستر لجميع أغاني ألبوم تحت إشراف مهندس الصوت خالد رؤوف، ومن المقرر أن يصور كريم محسن، ٤ أغاني منه بطريقة الفيديو كليب. رؤوف، ومن المقرر أن يصور كريم محسن، ٤ أغاني منه بطريقة الفيديو كليب. ويذكر ان يعد ألبوم "قابل بقى" رابع ألبومات كريم محسن بعد ألبومات "كل الكلام" "عن تجربة" " أنا عربي".

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