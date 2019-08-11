الليلة.. طرح التريلر الدعائي لفيلم "دفع رباعي بقوة"

أعلنت الجهة الإنتاجية والتوزيعية لفيلم "دفع رباعي بقوة" بطرح التريلر الرسمي والأفيش قبل النهائي للعمل من داخل السينمات بمشاركة معظم الأعمال السينمائية التي تقام في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، وذلك نوع من الدعاية الرسمية والتشويقيه للفيلم قبل عرضه.

ويشار إلى أن "دفع رباعي بقوة" يتضمن مجموعة من

الأغاني ومنها أغنية "عايش جدع" للمطرب سمسم شهاب كلمات إبراهيم الحلوجي وألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم، أغنية "خذت حقي" للمطرب محمود الحسيني كلمات فضل الراوي وألحان علاء غنيم وهندسه صوتيه محمد جوده وأغنية "بحبك وأنت رايق" للمطربة رودي.

ويذكر أن "دفع رباعي بقوه " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، أحمد العمدة، منه جلال، إيناس النجار، ندي بهجت، سناء يوسف، محمود الحسيني، ميسرة، سمسم شهاب، تتيانا، حسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، قصة جمال ربيع وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، توزيع شركة الأخوة المتحدين للدكتور وليد صبري ومستشار إعلامي حسام صلاح وإخراج إيهاب عبد اللطيف.