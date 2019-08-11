القومي للمسرح يُكرم علي الحجار في الدورة الـ12 من المهرجان

يُكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، المطرب الكبير علي الحجار، ومن المقرر أن تنطلق الدورة خلال يوم 17 أغسطس من الشهر الجاري وتنتهي يوم 30 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن "الحجار" يعتبر من أكثر المطربين تقديمًا للمسرح، فهو فنان شامل، على قدر نجاحه كمطرب كبير له جمهوره العريض في كل الوطن العربي، يوازيه نجاح كبير كممثل في المسرح المصري.

كما قدم الكثير من الأعمال الناجحة والمميزة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:

• "ليلة من ألف ليلة"، تم عرضها سنة 1977،

إخراج حسن عبدالسلام.

• "زبائن جهنم" (عن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري)، تم عرضها سنة 1978، المسرحية من إخراج فؤاد الجزايرلي.

• "نوار الخير"، تم عرضها سنة 1980، المسرحية من إخراج حسن عبدالسلام

• "منين أجيب ناس"، تم عرضها سنة 1984، إخراج مراد منير

• "أولاد الشوارع"، تم عرضها سنة 1987، إخراج سمير العصفوري

• "اثنين في قفة"، تم عرضها سنة 1993، إخراج مراد منير

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• "عيال تجنن" من إنتاجه.. تم عرضها سنة 1994، إخراج فيصل عزب.

• "ليلة من ألف ليلة"، تم إعادة عرضها سنة 1995 برؤية جديدة، إخراج محسن حلمي.

• "اللهم إجعله خير"، تم عرضها سنة 1997، إخراج محسن حلمي.

• "رصاصة في القلب"، تم عرضها سنة 1999، إخراج حسن عبدالسلام.

• "خايف أقول اللي في قلبي"، تم عرضها سنة 2001، إخراج أشرف زكي.

• "منين أجيب ناس"، تم إعادة عرضها سنة 2003 برؤية جديدة، إخراج مراد منير.

• "سر الهوى"، تم عرضها سنة 2003، إخراج حسن الوزير.

• "يمامة بيضا" 2007، وكانت آخر الأعمال المسرحية للموسيقار عمار الشريعى، تأليف وأشعار جمال بخيت، إخراج حسام الدين صلاح.

• كان آخر مشاركات الفنان علي الحجار على المسرح من خلال مسرحية "وباحلم يا مصر" من إخراج عصام السيد، وتم تقديمها في غعادة افتتاح المسرح القومي.