تعرف على عروض البيت الفني للمسرح خلال أيام عيد الأضحى

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، حيث إنه يشارك خلال احتفالات عيد الأضحى بـ ١٢ عرض مسرحي، ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، وتقدم العروض بثلاث محافظات هم القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات في مواسم الأعياد لتصل عروض البيت الفني للمسرح لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

بالقاهرة وابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تعمل مسارح الدولة بكامل طاقتها، فتستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد "المتفائل" في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي، بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض "الحادثة" من تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.

و تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة ، حيث تقدم على قاعة " زكي طليمات "عرض" يوم أن قتلوا الغناء" في تمام الساعة السادسة مساء ثاني وثالث

ورابع أيام العيد، العرض من تأليف محمود جمال حديني، وإخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد، بينما تقدم على قاعة " صلاح عبدالصبور" في تمام السابعة مساء عرض "نوح الحمام" من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، بطولة سوين ربيع، حاتم عزت،نشوى حسن، أحمد مجدي ابتداء من خامس أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساء عرض " بيت الأشباح" من تأليف و إخراج محمود جمال حديني ، و بطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة إبدأ حلمك، و على مسرح ملك برمسيس تقدم عرض " مترو" في تمام الثامنة مساء، من تأليف محمد فضل، و إخراج عادل رأفت، من بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار.

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و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " رحلة الزمن الجميل" في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، العرض تأليف و أشعار يحيى زكريا، فكرة و إخراج محمد نور،

اما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض " زهرة اللوتس" في تمام السابعة مساء، العرض من تأليف طارق مرسي، و أخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، فادي خفاجة.

و تشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة ، حيث تقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، العرض من تأليف و أشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر ، بينما تقدم عرض "أوبرا بنت عربي "على مسرح السلام في تمام التاسعة مساء، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، هاني عبدالحي.

أما بمحافظة الإسكندرية ومن ثاني أيام عيد الأضحى المبارك فتفتتح فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض ميمي ومامي "حكايات السندباد" تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، وذلك في تمام السادسة مساء.

وبمحافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي "ولاد البلد" بممشى النصر بالغردقة في تمام التاسعة مساء، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، ومن بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف وغيرهم من شباب الفنانين.