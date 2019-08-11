غدًا.. "ميمى ومامي" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، على مسرح بيرم للتونسي بالإسكندرية، العرض المسرحي الجديد ميمى ومامى (سندباد)، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك غدًا الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك فى

تمام السادسة مساءً.

يناقش العرض مواضيع عدة وقيمًا إنسانية مختلفة، من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند الموجودة فى الأطفال، وتحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على

الأبناء والحب أيضًا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي ومامي(سندباد)، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.