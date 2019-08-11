شاهد.. أحمد السعدني ناعيًا طليقته: مش بطلب منك غير تسامحيني

نعى الفنان أحمد السعدني، زوجته أمل سليمان التي رحلت عن عالمنا أول أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "السعدني" على المنشور قائلًا : "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت أني لازم اعمل كدة دلوقتي.

فذكر إن الذكري تنفع (المؤمنين)..أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد هحس أني عملت حاجة".

وتابع : "هحاول مطولش يوم ٩/٩/٢٠٠٣ حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت ألهو وأدرس برضة ميضرش كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت حخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها".

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وأضاف :"أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب

الطلاق وأنت تفهم أنا بيجيلي ارتيكريه لما أحس أني مسئول وهي برضة حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر مابتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنة بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام أسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط أدي أول طلقة.. قشطة يا باشا عشت حياتك ؟ اه ...ارتحت ؟؟ لا".

واستكمل حديثه قائلًا :"وحشتني وحشني حنيتها وحبها وهبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوووووب جبنا تاني ولد نفس الإحساس نفس الأرتكرية بس المرادي صموووووود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكلة أني عمري مارتحت كنت عايز حضنها

وحنيتها وهبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسئولية بجد حددت لنفسي سن معين ارجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش".

وأضاف : "ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة ومكنتش عيانة كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري الحمد لله.. ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد كنت فاكرها حتستناني ومتأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي أنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة وأكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية.. ماتت وسابتلي الولدين والندم".

واختتم حديثه قائلًا : "أنا متأكد أنك في الجنة روحتي للي خلقك يوم عرفة وأميرة وست البنات والستات ونضيفة وكريمة وصنتي ولادي وبيتي.. بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي حشيل المسئولية للأسف أتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني واربيهم أحسن ما كنت عايزة بحبك ومش بطلب منك غير أنك تسامحيني.. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".