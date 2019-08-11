مرتضى منصور يدعو نجوم الزمالك السابقين لاختيار المدرب الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري نجوم الفريق السابقين لحضور اجتماع مجلس إدارة النادي المقبل والمشاركة في اختيار المدرب الجديد.

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد يتولى المسؤولية خلفا للمقال خالد جلال الذي تولى قيادة الفريق خلال الجولات الأخيرة من الموسم المنقضي للدوري المصري وفشل في تحقيق اللقب.

وأكد مرتضى منصور خلال مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي استقراره على سير ذاتية تضم 6 مدربين مرشحين لقيادة الفريق الأبيض سيتم الاختيار من بينهم والإعلان عن اسم المدرب الجديد.

ودعا منصور نجوم النادي السابقين لحضور جلسة مجلس إدارة النادي صباح الثلاثاء المقبل والمشاركة في اختيار المدرب الجديد للزمالك.

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وأكد رئيس نادي الزمالك أنه سيعرض خلال الجلسة مقاطع فيديو مصورة مع المدربين المرشحين لقيادة الفريق، التُقطت خلال جلسات جمعتهم بأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي والمكلف بحسم ملف المدرب.

وأعلن منصور عن بعض المرشحين لتدريب الزمالك أبرزهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي وبيراميدز المصري سابقا والبرتغالي جيسفالدو فيريرا الفائز مع الزمالك بلقبي الدوري والكأس موسم 2014-2015.

واختتم منصور تصريحاته بتأكيد أنه سيترك مسؤولية اختيار اسم المدرب لنجوم وأساطير الزمالك السابقين، رغبة منه في منحهم الفرصة الكاملة للمساهمة في حسم مستقبل ناديهم، وتأكيدا لتركه الأمور الفنية داخل النادي لأصحابها.

وكان آخر مدرب أجنبي تولى قيادة الزمالك هو السويسري كريستيان جروس الذي فاز مع الفريق بلقب الكونفدرالية الأفريقية في مايو/أيار الماضي، ونافس معه على لقب الدوري المصري حتى رحيله.