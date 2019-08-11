طرحت المطربة هبه يوسف برومو «انت مصدق»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ونشرت هبه يوسف البرومو الدعائي للكليب مساء أمس، ومن المقرر طرح الكليب أول أيام عيد الأضحى المبارك. أغنية "أنت مصدق" من كلمات عوض بدوي، ألحان أشرف سالم، توزيع مصطفى غانم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، إنتاج شركة براتسلافا، ومن إخراج ياسر عصام. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - هبة يوسف تطرح أغنية "يا أفندي" على موقع "أنغامي" - هبة يوسف تستعد لتصوير" متجيش على حد" خلال أيام

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كانت هذه تفاصيل خبر هبه يوسف تطرح برومو "أنت مصدق" على "اليوتيوب" قبل العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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