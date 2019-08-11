"أحمد سعد يهنئ أصالة بمناسبة طرح أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة

حرص الفنان أحمد سعد، على تهنئة المطربة السورية أصالة، بمناسبة طرح أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة".
نشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائي لأغنية اصالة، وعلق عليها قائلًا: "عايز أعرف أنتي كل شوية بتحلوي ماشي، إنما صوتك كمان بيبقى أحلى وأحلى دي اللي غريبة، ما شاء الله عليكي يا حبيبتي يا أصالة".
جدير بالذكر أن أغنية "نكتة بايخة" كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد
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