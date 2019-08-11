ياسمين عبد العزيز تتصدر "تويتر" بعد حلقتها مع منى الشاذلي

تصدر الجزء الأول، من لقاء النجمة ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلي الأكثر مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد قرابة الساعة من عرضه بفضائية cbc.

وتفرد الإعلامية منى الشاذلي، بأول لقاء تلفزيوني مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غياب ١٧ سنة متواصلة، لم تجري خلالها أي لقاءات، وأوضحت السبب خلال الجزء الأول من الحلقة، وهو أن البرامج التلفزيونية والفضائية خلال تلك الفترة كانت تهتم بنشر الفضائح.

كما كشفت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول، من لقائها بالإعلامية مني الشاذلي، عن تفاصيل وظروف عملها بالإعلانات وهي طفلة ذات ١٢ عاما بعد انفصال والديها وهي في التاسعة من عمرها بالإضافة إلى اعتمادها علي نفسها ثم مطالبتها لوالدتها بعدم العمل وان تقوم هي بتلبية طلبات المنزل من عملها.

كما أوضحت ياسمين أن العلاقة بينها وبين طليقها أحمد حلاوة، جيدة جدا وأنها اضطرت أن تعلن عن انفصالهما بعد مرور أكثر من سنة على حدوثه لأنها اعتقدت بضرورة أن يعلم الجميع بعد هذه الفترة كنوع من العلم بالشئ.

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