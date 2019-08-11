منى الشاذلي تكشف عن الوجة الآخر لياسمين عبد العزيز

استضافت الإعلامية، منى الشاذلي، مساء أمس، النجمة ياسمين عبد العزيز، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يعرض على قناة CBC.

وكشفت الشاذلي، للجمهور خلال الحلقة عن الوجة الآخر لياسمين عبد العزيز، وكواليس طفولتها التي أكدتها فيها ياسمين بأنها كانت تتشاجر مع زملائها في المدرسة.

وصرحت ياسمين، لأول مرة بأنها ليست فتاة مدللة إطلاقاً كما يظن البعض، وأنها تعمل في مجال الإعلانات وهي في عمر 12 عام، وكانت مسوؤلة عن نفسها، بعد طلاق والدها ووالدتها وهي في سن ٩ أعوام.

وأكدت، أنها كانت تتمنى أن تصبح "ضابط"، مضيفة: "أنا مبحبش التمثيل، ومكنتش عاوزة أطلع ممثلة، كنت عايزة أبقى ضباط".

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وأشارت ياسمين، إلى أنها كانت تتمنى أن تصبح مخرجة إعلانات، وذلك بعد أن انتهت من مرحلة دراسة الثانوية العامة، وسعت في هذا الأمر، من كثرة الإعلانات التي قدمتها، لافتة إلى أنها بعد انتهائها من المدرسة ودخولها معهد التمثيل قررت أن تصبح مخرجة إعلانات.

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