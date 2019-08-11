الخليج 365 يواصل الاحتفاء بنجوم "سينما مصر" ويكرم 50 موهبة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الخليج 365 الاحتفاء بنجوم العرض المسرحى "سينما مصر" بتكريم 50 موهبة جديدة شاركت فى بطولة العمل المسرحى الجديد للمخرج المبدع خالد جلال.

بعد تكريم 25 موهبة احتفل بهم الخليج 365 وكرمهم رئيس التحرير الإعلامي خالد صلاح بحضور مخرج المسرحية الفنان خالد جلال فى مقر المؤسسة، تم تكريم باقى أبطال العمل عقب ليلة من ليالى العرض، وسلم شهادات التكريم الزميل جمال عبد الناصر نائبا عن رئيس التحرير عقب عرض المسرحية بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا.



50 شهادة تكريم لخمسين نجما صاعدا في عرض سينما مصر

حضر العرض في تلك الليلة المخرج السينمائى الكبير سمير سيف، والمخرجة ساندرا نشأت، اللذين عبرا عن إعجابهما بالعمل المسرحى وبكل المواهب التى يقدمها المخرج خالد جلال للساحة المسرحية.



ساندرا نشأت وخالد جلال وسلافة نور الدين

مسرحية "سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

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الزميل جمال عبد الناصر والمخرج خالد جلال والزميلة رانيا علوي وخطيبها

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.



جانب من التكريم عقب العرض المسرحي