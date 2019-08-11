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شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تترحم على والدتها فى عيد الأضحى: "يارب اغفر لها وارحمها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة مروة ناجى صورة تجمعها بوالدتها التى رحلت منذ فترة قصيرة ووجهت رسالة مؤثرة لأمها الراحلة على حسابها الخاص على "فيس بوك" قائلة، "وجاء أول عيد وأمى تحت التراب كانت هى لنا العيد.. يااااارب اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك.. رحمك الله يا قطعة من القلب فارقتنى".
من ناحية أخرى، تستعد مروة حالياً لإحياء حفل غنائى يوم الأربعاء 21 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
يشار إلى أن مروة ناجى طرحت قبل أيام فيديو كليب لأغنيه حبيت من قلبي، كما فازت مؤخرًا بجائزة الميما كأحسن مطربة شابة.
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