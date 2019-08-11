إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - أعلنت شرطة العاصمة النرويجية أوسلو يوم أمس السبت عن قيام شخص بالهجوم على مسجد النور الإسلامي في إحدى ضواحي العاصمة وإطلاق النار داخل المسجد .

وبحسب ما أفاد به مدير المركز الإسلامي ” عرفان مشتاق ” بأن منفذ الهجوم كان رجلا أبيض مرتديا خوذة وسترة واقية من الرصاص وملابس سوداء .. وأطلق النار في المسجد الذي لم يكن بداخله سوى ثلاثة أشخاص .

وقال عرفان : ” كان الرجل يحمل سلاحين يشبهان بنادق الصيد ومسدسا .. اقتحم الباب الزجاجي وأطلق أعيرة ” .

وتمكن أحدهم من السيطرة عليه قبل وصول الشرطة ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى ولكن أصيب رجلا مسنا بجروح طفيفة .

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وأعلنت الشرطة عن اعتقالها لمنفذ الهجوم وهو شاب نرويجي يبلغ من العمر ” 20 عاما ” وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة حيث يتم التحقيق معه أيضا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل منفصلة حيث عثر على جثة امرأة في منزل في بايرن يرتبط بالمشتبه به في تنفيذ الهجوم على المسجد .

كما كثفت الشرطة من تواجدها في المساجد في اليوم الأول لعيد الأضحى .