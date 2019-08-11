محمد رشاد يسب متابعا بسبب زوجته مي حلمي

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية ” مي حلمي ” زوجة الفنان المصري ” محمد رشاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها من داخل صالة المطار . وكتبت مي في تعليقها على الصورة : ” أول مرة ابقى لوحدي في المطار كده ما هذا الفراغ ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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