كريس جنير تبعد شقيقتها عن الأضواء خوفاً على سمعة العائلة!

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكر تقرير لموقع Radaronline أن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كريس جنير تتجنب الظهور برفقة شقيقتها المريضة كارين منعاً للإساءة إلى صورة عائلتها الشهيرة، وفق ما ذكر الموقع.

وأشار إلى أن والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تحرص دائماً على الهرب من شقيقتها كارين هاوتن. وأفاد بأن الأخيرة شوهدت أخيراً وهي تتوجه إلى عيادة طبيب في كاليفورنيا من أجل تلقي العلاج.

وكشف التقرير أن كريس أهملت شقيقتها العام الماضي، وأنها لم تهتم بها أثناء رقودها في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية في الورك.

وانتقدت هاوتون بدورها جنير من خلال حسابها على “فايسبوك” حيث كتبت: “في النهاية لن يتذكر الناس ثروتك وممتلكاتك. سوف يتذكرون لطفك وعطفك”.

ونقل الموقع عن مصدر مقرّب من الأسرة الشهيرة قوله إن جنير تخشى أن تؤثر صورة شقيقتها على صورة آل كارداشيان.