كاظم الساهر يتوقّف عن الغناء بعد انزعاجه: ذبحتوني بالدخان!

متابعة بتجــــــــــرد: أثناء إحيائه حفلته الأخيرة في الأردن في عمّان، عبّر الفنان العراقي كاظم الساهر عن انزعاجه الكبير من الدخان الذي كان ينبعث تعمّداً على المسرح كنوع من المؤثرات البصرية.
وتوقّف الساهر عن الغناء، وقال بأسلوبه العفوي والسلس: “ذبحتوني بالدخان، حلقي جفّ، ما نحتاج دخان لأن الجمهور موجود والجمهور نار”.
واستغاث بمدير أعماله ضرغام ليوقف المسؤولون هذا الدخان. وتشاهدون التفاصيل في الفيديو القصير المرفق الذي نشره القميون على إحدى صفحات معجبي الساهر.
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