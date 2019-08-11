عابد فهد يمضي عطلته مع زوجته في جزيرة ميكونوس اليونانية

متابعة بتجــــــــــرد: يمضي الممثل السوري عابد فهد عطلة صيفية مع زوجته الإعلامية السورية زينة يازجي في جزيرة ميكونوس اليونانية. ونشرت يازجي صورة عبر حسابها على “إنستجرام” ظهرت فيها بعفوية مع فهد.

وكانت لافتة أيضاً مرافقة الممثل السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان، لهما في هذه العطلة. إذ أن زيدان ظهرت في إحدى الصور مع يازجي عبر خاصية “ستوريز”. كما نشر خياط صوراً وفيديوهات من هذه العطلة.

وعلّقت يازجي على صورتها المرفقة مع زوجها، فقالت: “الحب بعبّر عن نفسه بأشكال متعدّدة”.