عاصي الحلاني يطير إلى لندن

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات صيف لندن لهذا العام وذلك يوم 12 آب/أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي عاصي الحلاني الجاليات العربية هناك في Central Hall Westminster حيث سيقدّم مجموعة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلن عاصي عن الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة البوتسر الخاص بالسهرة وبتعليقه عليها كتب: “صيف لندن رح يجمعني مع الجالية العربية الغالية وانا بغاية الشوق للقاء انتظروني central hall westminster”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.