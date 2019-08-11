رحيل النحات اليوناني الطليعي “تاكيس”

متابعة بتجــــــــــرد: توفي، أول من أمس، النحات اليوناني المعروف عالميا باسم “تاكيس” الذي ذاع صيته بفضل أعماله في الفن الحركي، عن 93 عاما، على ما أفادت مؤسسته ووزارة الثقافة اليونانية.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك «بأسى كبير تعلن مؤسسة تاكيس فقدان النحات العالمي بانايوتيس فاسيلاكيس المعروف باسم تاكيس». ولم تُعط تفاصيل إضافية عن مكان الوفاة أو تاريخها.

وتستضيف حاليا دار تايت في لندن معرضا استعاديا لأعماله. ويُصنف تاكيس مع النحات الأميركي ألكسندر كالدر كعرابَي الفن الحركي. وقد فرض الفنان اليوناني نفسه في عالم الفن المعاصر عبر جمعه عناصر من الطبيعة والفيزياء في أعماله.

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وقد طُبعت طفولة “تاكيس” المولود في إحدى ضواحي العاصمة اليونانية أثينا سنة 1925، بسنوات البؤس التي عاشتها البلاد.

وخلال الاحتلال النازي (1941 – 1944)، انخرط في قوى المقاومة إلى أن اندلعت الحرب الأهلية (1946 – 1949) ودخلت اليونان مرحلة اضطرابات سياسية. وقد عاش تاكيس في بلدان عدة، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة، قبل أن يعود سنة 1986 إلى اليونان حيث أسس مؤسسته قرب أثينا.

وأشارت وزيرة الثقافة اليونانية ليندا ميندوني في بيان إلى أن “تاكيس كان لأكثر من سبعين عاما فنانا طليعيا لطالما تميز بفضول لا متناهٍ لفهم القوى الكونية”، مضيفة “أعماله كانت نتيجة بحث مستمر عن التكنولوجيا والجاذبية والنور، بتأثير من النحت الكلاسيكي وخلاصات الحداثة”.