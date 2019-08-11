هذا ما حققته أغنية سامو زين “حب حب” في أيام

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد النجم سامو زين أصداء أغنيته الجديدة “حب حب” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية. وحقق الفيديو الكليب الخاص بالأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد عشرة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة سامو زين على موقع “يوتيوب”. أغنية سامو زين الجديدة، من كلمات قصي باسل، ولحن معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، أما الكليب فمن إخراج إسماعيل الأبرص.

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