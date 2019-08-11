حسين الجسمي.. مهم جدًا

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم “مهم جدًا” بمثابة هدية منه للجمهور مع حلول عيد الأضحى المبارك.

لحّن الجسمي بنفسه الأغنية، وقدّمها من مقام “الكرد” بايقاع ممزوج ما بين الإيقاعات الخليجية والغربية، فكتب بنفسه الصولو مستخدمًا آلتي البيانو والتشيلو، في حين أبدع في وضع موسيقى الجيتار العازف شريف بلمساته الجميلة.

أغنية “مهم جداً” من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع وماستر حسام كامل، ويقول الجسمي في مقدّمتها:

مُهم جداً وجودك في تفاصيلي

مُهم جداً بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

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توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك آه ياويلي

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “مهم جداً” أطلقها الجسمي عبر قناته على موقع “يوتيوب” وعبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.