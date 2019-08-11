معركة ساخنة بين زينة وواحدة من جمهورها بسبب حلاوة أحمد عز!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة، مقطع فيديو على حسابها بموقع “إنستجرام”، لحجاج بيت الله الحرام، أثناء طوافهم حول الكعبة، معربة عن أمنيتها في أن تؤدي فريضة الحج مرة ثانية.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.. يااااااااارب يرزقكم زيارته وكل اللي يتمنى يحج يحج.. وأنا يااااارب نفسي أزور تاني”.

وانهالت التعليقات على زينة، ودارت حول الدعاء لها بأن تحج، التهنئة بالعيد، إلا أن إحدى المشاركين، خالفت السياق وهاجمت زينة بشدة ما دفعها للرد عليها.

وطالبت المتابعة زينة، بأن تنشر صورة ابنيها من الفنان أحمد عز، متسائلة: “إمتى هتورينا الولاد حرام عليكي.. والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا؟”.

وردت زينة بعنف على صاحبة التعليق قائلة: “معلش إنتي متطفلة وبجحة جدا.. مايصحش تكتبي تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش.. والمفروض الناس بتدعي وتكبر وانتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين.. فوقي إحنا مش هننفعك.. روحي ادعي ده يوم كله بركة”.

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وسرعان ما ردت المتابعة مرة أخرى، مبررة طلبها بأنها لم تكن تقصد أي معنى سيئ، لكنها تود أن ترى أبناء أحمد عز فقط، وقالت: “والله مكنش قصدي حاجة وحشة بس بعد ردك ده أحب أقولك إني مش عايزة أشوف أولاد فنانين.. أنا عايزة أشوف ولاد أحمد عز قمر زي باباهم.. ولا طالعين لأمهم.. وسبنا البركة ليكي يا تقية”.

وعادت زينة لترد قائلة: “ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة.. بس اللي جواكي إركنيه على جنب.. وادعي وكبري مفيش وقت غير للدعاء.. وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده.. إبقي اسأليه هو مش أنا”.

يشار إلى أن زينة انتهت من تصوير دورها في فيلم “الفلوس”، الذي يجمعها مع تامر حسني مجددا، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، و‏عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.‏