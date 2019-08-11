حسين الجسمي يُطلِق جديده "مهم جداً"

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""الخليج 365"" من بيروت: قدّم الفنان حسين الجسمي هدية العيد للجمهور الخليجي والعربي بأغنيةٍ جديدة منفردة بعنوان "مهم جداً" من رؤيته الموسيقية وألحانه على مقام "الكرد" بايقاعٍ ممزوج ما بين الخليجي والغربي. حيث كتب بنفسه الصولو باستخدام آلات البيانو والتشيلو، فيما وضع موسيقى الجيتار العازف شريف. علماً أن كلماتها من تأليف الشاعر أحمد الصانع، فيما تولى التوزيع موسيقي والماستر حسام كامل، ويقول مطلعها:

مُهم جداً وجودك في تفاصيلي

مُهم جداً بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك آه ياويلي

يشار إلى أن الأغنية طُرِحَت وتم عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع YouTube، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

فيما يلي رابط الأغنية:

