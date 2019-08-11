شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم نفتقدهم فى عيد الأضحى المبارك.. منهم عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العام الجاري على رحيل عدد من النجوم عن عالمنا مما سبب آلاماً كبيرة لدى جمهورهم بصفة عامة وذويهم تحديداً ممن سيمر عليهم عيد الأضحى المبارك للمرة الأولى بدونهم بعدما غيبهم الموت، ما يجعلنا نتعرض إلى أبرزهم خلال السطور التالية.

البداية من الفنان فاروق الفيشاوي الذى رحل عن عالمنا مؤخراً بعد صراع مع المرض، .. بعد ذلك يأتي الفنان عزت ابو عوف الذي توفي قبله.



فاروق الفيشاوي



محمود الجندى

بينما رحل عن عالمنا فى ابريل الماضي الفنان محمود الجندي، .. ايضاً توفى الفنان محمد ابو الوفا الذى يعتبر أبرز أدواره مشاركته فى مسلسل "شارع عبد العزيز" مع عمرو سعد بشخصية والده قبل تألقه فى العديد من الأدوار الأخرى.

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محمد ابو الوفا