شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عرضا مسرحيا فى الدورة الـ 12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري 70 عرضا مسرحيا موزعة على ثلاثة مسابقات هي : ( المسابقة الأولى)، والتي تشمل العروض المسرحية التى تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح مثل (مسرح الدولة بكل قطاعاته - مسرح القطاع الخاص ) والمسابقة الثانية، تشمل " مسابقة مسرح الشباب " وتشمل :الكليات والمعاهد العليا وتكون الأولوية للعروض الفائزة في المسابقات الكبرى التي تقيمها الجامعات وأيضا تشمل الفرق المستقلة والحرة والتجارب النوعية والنوادى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وورش الشباب بالبيت الفني للمسرح ووزارة الشباب و الرياضة ومكتبة الاسكندرية والفنادق و الشركات و البنوك والنقابات الفنية ومواسم نجوم المسرح الجامعي والمسرح الكنسى.



المهرجان القومي للمسرح المصري

بينما المسابقة الثالثة فهي مخصصة للعروض المسرحية الموجهة للطفل من الأطفال والكبار" وتشمل : الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح المدرسي العام و الخاص والبيت الفنى للمسرح ومسرح الطفل بالنوادي ووزارة الشباب و الرياضة والبيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمركز القومى للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ومسرح الطفل بالقطاع الخاص وصندوق التنمية الثقافية.

المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 17 أغسطس ويخرج حفلي افتتاحه وختامه الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس الدرة الثانية عشر وتستمر فعالياته حتي يوم 30 أغسطس الذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز التي تصل لـحوالي ( 40 ) جائزة موزعة علي لأقسام ومسابقات المهرجان .