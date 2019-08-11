"أين تذهب في العيد؟".. دليلك الكامل لكل العروض المسرحية والغنائية وأفلام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يشهد موسم عيد الأضحى منافسة شديدة بين نجوم الفن، سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، وحتى الحفلات، سعيًا منهم في الاستحواذ على الجمهور.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية خريطة كاملة للأفلام السينمائية والعروض المسرحية، والحفلات المنافسة في موسم عيد الأضحى لهذا العام:

الفيل الأزرق 2

يواصل فيلم الفيل الأزرق 2 المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويدخل أول أيام العيد وفي رصيده أكثر من 50 مليون جنيه.

والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار، وخالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

خيال مآتة

ينافس الفنان أحمد حلمي، في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، بعد غياب 3 سنوات عن السينما منذ آخر أعماله "لف ودوران"، ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، ومن إخراج خالد مرعي.

الكنز 2

من جديد ينافس المخرج شريف عرفة، بأحدث أفلامه "الكنز 2"، بعدما نافس في سباق أفلام عيد الفطر المبارك بفيلم "الممر"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

"الكنز 2" بطولة محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد حاتم، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وهاني عادل، وأحمد مالك، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة.

ولاد رزق 2

ينافس المخرج طارق العريان، في سباق أفلام العيد بالجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وقت عرضه، الفيلم طُرح قبل يومين وحقق أكثر من 8 ملايين جنيه.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

إنت حبيبي وبس

كان من المقرر طرح فيلم "إنت حبيبي وبس" ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وقررت الشركة المنتجة تأجيل طرح الفيلم لسباق أفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، محمود الليثي، بوسي، هالة فاخر، ومن إخراج أحمد البدري، وتأليف سيد السبكي.

يشهد موسم حفلات عيد الأضحى غياب غالبية النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية، وفي مقدمتهم محمد منير، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، ومحمد فؤاد، وشيرين، وأنغام، بينما يحتفل تامر حسني مع جمهوره في عمُان.

- تعاقد المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي على إحياء الحفل المقام ثاني أيام عيد الأضحى، في الساحل الشمالي.

- يحيي الفنان أدهم سليمان حفل ثاني أيام عيد الأضحى بنادي القوات المسلحة في أسيوط.

- حفل الفنان أحمد كامل بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي ثالث أيام العيد 13 أغسطس الجاري، وسعر التذكرة 97 جنيهًا.

- يحيي الفنان حكيم حفلا بثالث أيام العيد 13 أغسطس في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

- حفل بلاك تيما بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي رابع أيام العيد 14 أغسطس، وسعر التذكرة 87 جنيهًا.

- وفي رابع أيام العيد 14 أغسطس الجاري يحيي الفنان رامي صبري حفله في بورتوسعيد.

- وفي رابع أيام العيد تحيي المطربة ساندي الحفل الذي ينظمه نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

- يحيي المطرب مصطفى حجاج الحفل المقام في نادي صيد القطامية، وتشاركه المطربة هايدي موسى، يوم 15 أغسطس.

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- المطرب محمود العسيلي يحيي حفلا يوم 15 أغسطس في نادي الشمس.

مسرح مصر

ينطلق الموسم السابع والأخير من العرض المسرحي الأكثر نجاحا وجماهيريا، بدءًا من يوم 11 أغسطس وحتى 17 من الشهر الجاري، بجراند نايل تاور.

الملك لير

تعرض مسرحية "الملك لير"، للفنان القدير يحيى الفخراني، بدءًا من 12 أغسطس وحتى 16 أغسطس، بمسرح كايرو شو في التجمع الخامس.

3 أيام في الساحل

تعرض مسرحية "3 أيام في الساحل"، للكوميديان محمد هنيدي، بدءًا من 12 أغسطس وحتى 16 من الشهر الجاري، بفندق موفبينك في السادس من أكتوبر.

جريما في المعادي

تعرض مسرحية "جريما في المعادي"، للفنان أشرف عبد الباقي، من 9 أغسطس وحتى 17 من الشهر الجاري، على مسرح نجيب الريحاني.

ريا وسكينة من تاني

تعرض مسرحية "ريا وسكينة من تاني" بطولة إنتصار وبدرية طلبة وحمدي الوزير، على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، بداية من ثاني أيام العيد.

البيت الفني للمسرح

البيت الفني للمسرح، كان له النصيب الأكبر من العروض بواقع 12 عرضًا، بـ3 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والعروض، وأبرز تلك العروض:

- المتفائل على المسرح القومي بالعتبة، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، في الساعة 9 بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى.

- وعرض بيت الأشباح على المسرح العائم من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك، بدءا من ثاني أيام العيد.

- وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس يقدم عرض "مترو" بدءا من ثاني أيام العيد في تمام الثامنة مساء، من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، من بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار.

- "يوم أن قتلوا الغناء" يعرض في الساعة السابعة والنصف مساء من ثاني أيام العيد، والعرض من تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق، شادى سرور.

- بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض الحادثة، على مسرح العجوزة، بدءًا من ثاني أيام العيد، من تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.

- أما "أوبرا بنت عربي " فتعرض على مسرح السلام بالقصر العيني في الساعة التاسعة مساء من ثاني أيام العيد، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي.

-على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر يقدم عرض "ست الدنيا" في الساعة الرابعة عصرا من ثاني أيام العيد، العرض من تأليف و أشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم.

-مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" تواصل عروضها على خشبة المسرح طول أيام عيد الأضحى، بطولة إيمان البحر درويش وشيرين وصفاء جلال، مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

- يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء، بطولة محمد عز وندى بسيوني.

- وعلى مسرح بيرم أيضا، يعرض العرض المسرحي ميمي ومامي "حكايات السندباد" بدءا من ثاني أيام العيد في الساعة السابعة مساءً، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد.

-بالبحر الأحمر بممشى النصر بالغردقة يقدم عرض "ولاد البلد" بدءا من اليوم السبت وقفة عرفات وطوال أيام عيد الاضحى في الساعة التاسعة مساء، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

- وللأطفال بالقاهرة على مسرح القاهرة للعرائس "رحلة الزمن الجميل"، يعرض في الساعة السابعة مساء من ثاني أيام العيد، والعرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة.

- على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد "زهرة اللوتس"، يعرض في الساعة السابعة مساءً من ثاني أيام العيد، ومن تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة.