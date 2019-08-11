مخرج "بعلم الوصول": "خبرات السينما المصرية أوصلتنا للمهرجانات الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يسافر المخرج هشام صقر والمنتج محمد حفظي والفنانين بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان لمدينة تورنتو الكندية في الفترة من 5 وحتى 15 من سبتمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ضمن الاختيار الرسمي في قسم اكتشافات.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا: "أنا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان تورنتو، وأرى أن حركة السينما المصرية في السنوات الأخيرة شيء إيجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها، وتساعدنا على الاستمرار في المشاركة بالمهرجانات الكبرى".

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى، التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

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تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل، لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل، ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها 10 آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.